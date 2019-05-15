Могут довести до бешенства: самые невыносимые знаки Зодиака

Гороскоп самых невыносимых знаков Зодиака подскажет, с кем из представителей зодиакального круга невероятно сложно ужится в быту, в работе и в семейных отношениях. Астрологи навали пятерку знаков, которые способны довести до бешенства даже самого уравновешенного человека.

№ 5. Овен

Овен не только невероятно упрям, это его качество усугубляется агрессией. Дело в том, что этот представитель огненной стихии всегда безоговорочно прав и, он так считает, никогда и не при каких обстоятельствах не ошибается. Если не верите, попробуйте возразить Овну или же вступите с ним в спор - увидите, что произойдет!

№ 4. Рыбы

Рыбы - творческие личности, они креативны и созидательны, но их чрезмерная уязвимость и постоянные причитания в стиле "о, горе мне, горе!" невероятно утомительны. Подобное качество откровенно раздражает и надоедает. Вы, конечно, можете попытаться оценить и позитивные черты Рыб, но их постоянная хандра, жалобы, депрессивность и отстраненность всегда будут этому мешать.

№ 3. Телец

Эти собственники и упрямцы могут невероятно истощать вас. Если вам достался Телец в качестве партнера в личной жизни, вы по полной сможете оценить эти его невыносимые качества. Телец - редкостная вредина, зануда и личность, постоянно доставляющая беспокойство и легкий дискомфорт.

Гороскоп самых невыносимых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№ 2. Козерог

Они всегда и во всем должны контролировать ситуацию, и это мощно подпитывается их невероятными амбициями в плане работы, карьеры и успешности. Они просто властны, любят распоряжаться и делают это все неприятным менторским тоном, который вряд ли кому-то нравится.

№ 1. Скорпион

Это манипулятивный, чрезмерно ревнивый, напористый и трудно уживающийся с людьми знак, за исключением, может быть, своих же собратьев Скорпионов уверенно лидирует в рейтинге самых несносных знаков Зодиака. Даже его плюсы в виде искреннего умения любить и целеустремленности нес могут перевесить чашу весов невыносимости Скорпиона.

Ранее мы публиковали гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака, которые любят пренебрегать чистотой и гигиеной вокруг себя.

К слову, гороскоп агрессоров и любителей конфликтов подскажет, с какими знаками Зодиака не стоит вступать в спор.

А также сообщали, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми ленивыми.