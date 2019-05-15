Можуть довести до сказу: найнестерпніші знаки Зодіаку

Гороскоп найбільш нестерпних знаків Зодіаку підкаже, з ким з представників зодіакального кола неймовірно складно ужится в побуті, в роботі і в сімейних відносинах. Астрологи навали п'ятірку знаків, які здатні довести до сказу навіть найврівноваженішу людину.

№ 5. Овен

Овен не тільки неймовірно впертий, ця його якість погіршується агресією. Справа в тому, що цей представник вогняної стихії завжди беззастережно правий і, він так вважає, ніколи і не за яких обставин не помиляється. Якщо не вірите, спробуйте заперечити Овну або ж вступіть з ним у суперечку - побачите, що станеться!

№ 4. Риби

Риби - творчі особистості, вони креативні і мрійливі, але їх надмірна вразливість і постійні голосіння в стилі "о, горе мені, горе!" неймовірно нудні. Подібна якість відверто дратує і набридає. Ви, звичайно, можете спробувати оцінити і позитивні риси Риб, але їх постійна нудьга, скарги, депресивність і відстороненість завжди будуть цьому заважати.

№ 3. Телець

Ці власники і упертці можуть неймовірно виснажувати вас. Якщо вам дістався Телець в якості партнера в особистому житті, ви зповна зможете оцінити ці його нестерпні якості. Телець - рідкісний непослух, зануда і особистість, який постійно доставляє занепокоєння і легкий дискомфорт.

Гороскоп найбільш нестерпних знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№ 2. Козеріг

Вони завжди і у всьому повинні контролювати ситуацію, і це потужно підживлюється їх неймовірними амбіціями в плані роботи, кар'єри і успішності. Вони просто владні, люблять розпоряджатися і роблять це все неприємним менторським тоном, який навряд чи комусь сподобається.

№ 1. Скорпіон

Це маніпулятивний, надмірно ревнивий, напористий знак, який важко уживається з людьми, за винятком, може бути, своїх же побратимів Скорпіонів. Він упевнено лідирує в рейтингу найбільш нестерпних знаків Зодіаку. Навіть його плюси у вигляді щирого вміння любити і цілеспрямованості не зможуть переважити чашу терезів нестерпності Скорпіона.

Раніше ми публікували гороскоп найнеохайніших знаків Зодіаку, які люблять нехтувати чистотою і гігієною навколо себе.

До речі, гороскоп агресорів і любителів конфліктів підкаже, з якими знаками Зодіаку не варто вступати в суперечку.

А також повідомляли, які знаки Зодіаку астрологи вважають найбільш лінивими.