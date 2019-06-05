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У Порошенко обвинили Зеленского в "банальном плагиате"

Новости » Политика    05.06.2019 - 18:14
У Порошенко обвинили Зеленского в "банальном плагиате"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Цеголко посоветовал Зеленскому найти спичрайтера

Пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Об этом Цеголко написал в своем Facebook.

Отметим, как заявил Зеленский, Украина в ЕС - это "смерть российского имперского проекта".

"Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил он.

У Порошенко же назвали часть его заявления плагиатом.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на сьезде партии Европейская солидарность", - написал Цеголко.

 

Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на с'езде партии Европейская...

Опубликовано Святославом Цеголком Среда, 5 июня 2019 г.

Пресс-секретарь Порошенко также посоветовал команде Зеленского нанять спичрайтера. "Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

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