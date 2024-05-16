Могла стати фатальною: посвідчення врятувало прикордонника у Вовчанську від кулі (фото)

Під час бою у Вовчанську Харківської області ворожа куля влучила в службове посвідчення прикордонника в його кишені. Саме це зберегло йому життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Державної прикордонної служби.

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Відомо, що подія трапилась на північній околиці міста.

Боєць ДПСУ на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з росіянами. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг.

Але одну кулю, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця.

Побратимам вдалося швидко евакуювати "Тихона", і наразі життю воїна нічого не загрожує.

У коментарях користувачі зазначили, що потрібно видати усім прикордонникам по такому посвідченню, а "краще з десяток, щоб тільки берегли життя хлопців".

Інші ж зазначили, що це доля зберегла, а не посвідчення.

Посвідчення зупинило кулю і врятувало життя прикордонника у Вовчанську (фото: facebook.com/DPSUkraine)