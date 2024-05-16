Могла стать роковой: удостоверение спасло пограничника в Волчанске от пули (фото)
Во время боя в Волчанске Харьковской области вражеская пуля попала в служебное удостоверение пограничника в его кармане. Именно это сохранило ему жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы.
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Известно, что событие произошло на северной окраине города.
Боец ГНСУ на псевдо "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с россиянами. Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног.
Но одна пуля, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего.
Побратимам удалось быстро эвакуировать "Тихона", и жизни воина ничего не угрожает.
В комментариях пользователи отметили, что нужно выдать всем пограничникам по такому удостоверению, а "лучше с десяток, чтобы только берегли жизнь ребят".
Другие же отметили, что это судьба сохранила, а не удостоверение.
Удостоверение остановило пулю и спасло жизнь пограничника в Волчанске (фото: facebook.com/DPSUkraine)
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