На могилі Ніни Матвієнко з'явився пам'ятник: яка помилка спантеличила фанів (відео)

На могилі співачки Ніни Матвієнко, яка померла у 2023 році, встановили пам'ятник. Фани артистки швидко почали обговорювати усі деталі та навіть знайшли, через що обуритися.
Як виглядає могила Матвієнко та чому пам'ятник спантеличив мережу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, нещодавно пам'ятник показав Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко. У травні він відвідав могилу співачки та звершив там заупокійну молитву.
Могила Ніни Матвієнко (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)
До цього на могилі артистки був дерев'яний хрест та її велике фото. А нині там встановили білий мармуровий пам'ятник зі світлиною Ніни Митрофанівни, на якому вона ще молода.
А днями могилу зірки показали ще й на відео. Завдяки цьому уважні фани змогли роздивитися всі деталі.
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В коментарях під відео з`явилося чимало думок. Комусь пам'ятник сподобався, хтось "не оцінив" фото та увесь дизайн, а ще юзери помітили помилку в написі.
Річ у тім, що на пам'ятнику "вибито" наступні дати народження і смерті Матвієнко: 1947.10/X - 2023.8/VII. Співачка дійсно народилася 10 жовтня 1947 року. А от померла вона, як повідомляла її донька Антоніна, 8 жовтня. А на пам'ятнику ж вказано сьомий місяць - липень.
Але була не лише критика. Фани Матвієнко відзначили, що пам'ятник дійсно має стриманий вигляд, але при цьому "без зайвого пафосу".
Коментарі юзерів (скріншоти)
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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Facebook Драбинка, відео з TikTok "history_of_tombst".