На могилі Ніни Матвієнко з'явився пам'ятник: яка помилка спантеличила фанів (відео)

Могила Ніни Матвієнко - яка вона

Так, нещодавно пам'ятник показав Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко. У травні він відвідав могилу співачки та звершив там заупокійну молитву.

Могила Ніни Матвієнко (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)

До цього на могилі артистки був дерев'яний хрест та її велике фото. А нині там встановили білий мармуровий пам'ятник зі світлиною Ніни Митрофанівни, на якому вона ще молода.

Яким був хрест на могилі Матвієнко (скріншот)

А днями могилу зірки показали ще й на відео. Завдяки цьому уважні фани змогли роздивитися всі деталі.

Чому мережа обговорює пам'ятник

В коментарях під відео з`явилося чимало думок. Комусь пам'ятник сподобався, хтось "не оцінив" фото та увесь дизайн, а ще юзери помітили помилку в написі.

Річ у тім, що на пам'ятнику "вибито" наступні дати народження і смерті Матвієнко: 1947.10/X - 2023.8/VII. Співачка дійсно народилася 10 жовтня 1947 року. А от померла вона, як повідомляла її донька Антоніна, 8 жовтня. А на пам'ятнику ж вказано сьомий місяць - липень.

На могилі Матвієнко помітили помилку (скріншот)

Тому юзери пишуть:

"Якась неправильна дата смерті, вона померла пізніше, бо я маму поховала, а через деякий час вона померла"

"Ви праві, там, схоже, помилка у місяці. Це вже не перша плутанина з датами на могилах відомих людей. У мене є відео з поховання Чапкіса, то там сплутали і дату народження, і дату смерті"

"Вона ж померла наче в жовтні... Говорили, що не дожила до ДН декілька днів... Це треба виправити майстру"

"Не розумію, навіщо робити фото на памʼятнику, коли вона молода така була"

"З датою смерті незрозуміло вона ж нібито 08.10 померла, трішки не дожила до Дня народження, 10.10"

"Як на мене, фото повинно трішки більше повинно бути, а то мармуру багато, а фото маленьке"

"Пам'ятник-то поставили, а хоч би землі нанесли, квіточку посадили. По селах люди могилки краще доглядають".

Але була не лише критика. Фани Матвієнко відзначили, що пам'ятник дійсно має стриманий вигляд, але при цьому "без зайвого пафосу".

Коментарі юзерів (скріншоти)