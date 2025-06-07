На могиле Нины Матвиенко появился памятник: какая ошибка озадачила фанов (видео)

На могиле певицы Нины Матвиенко, которая умерла в 2023 году, установили памятник. Фаны артистки быстро начали обсуждать все детали и даже нашли, из-за чего возмутиться.
Как выглядит могила Матвиенко и почему памятник озадачил сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, недавно памятник показал Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. В мае он посетил могилу певицы и совершил там заупокойную молитву.
Могила Нины Матвиенко (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)
До этого на могиле артистки был деревянный крест и ее большое фото. А сейчас там установили белый мраморный памятник со снимком Нины Митрофановны, на котором она еще молодая.
А на днях могилу звезды показали еще и на видео. Благодаря этому внимательные фаны смогли рассмотреть все детали.
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В комментариях под видео появилось немало мнений. Кому-то памятник понравился, кто-то "не оценил" фото и весь дизайн, а еще юзеры заметили ошибку в надписи.
Дело в том, что на памятнике "выбиты" следующие даты рождения и смерти Матвиенко: 1947.10/X - 2023.8/VII. Певица действительно родилась 10 октября 1947 года. А вот умерла она, как сообщала ее дочь Антонина, 8 октября. А на памятнике же указан седьмой месяц - июль.
Но была не только критика. Фаны Матвиенко отметили, что памятник действительно выглядит сдержанно, но при этом "без лишнего пафоса".
Комментарии пользователей (скриншоты)
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При создании материала были использованы источники: сообщение из Facebook Драбинко, видео с TikTok "history_of_tombst".