На могилі Чапкіса нарешті з'явився пам'ятник. Без символізму та скандалу не обійшлося

Що розповів син хореографа

Грег Чапкіс, який також займається танцями та часто пригадує про свого батька, розмістив в Instagram Stories з Байкового кладовища. Він показав меморіал, який нещодавно встановили на могилі легендарного хореографа.

За словами сина Чапкіса, йому дуже сумно через те, що все сталося саме так. Грег вибачився перед батьком та зазначив, що з "іншого кінця світу в країні, яка перебуває в стані війни", вирішити питання встановлення пам'ятника було нелегко.

Син Чапкіса зі своєю дружиною (instagram.com/gregchapkis)

Ба більше, Чапкіс-молодший розкрив причину так званого "затягування" цієї ситуації. Три роки на могилі його батька було лише фото, іноді з'являлися квіти. За словами сина хореографа, усе через "друзів" та колег артиста. Вони давали "багато порожніх обіцянок".

Син Чапкіса та його діти (instagram.com/gregchapkis)

Грег натякнув, що ці люди хотіли отримати більше. Ймовірно, йшлося про гроші. При цьому Чапкіс-молодший зазначив, що це хвилювало не лише його, а й його сестру Лілію.

Донька хореографа була поруч із ним в останні миті його життя. Лілія розповідала, що перед смертю вона та Чапкіс востаннє станцювали вальс. Артист, хоч і не міг встати, тримав доньку за руку. А потім він сказав те, що її дуже розчулило.

"А я так не можу", - вимовив Чапкіс.

Син та донька хореографа "витратили багато часу", аби нарешті поставити крапку в історії з пам'ятником. Але нині це все у минулому - меморіал вже встановили. І тому, додав Грег, його серце спокійне, хоча він все одно дуже сумує за татом.

Донька та онука Чапкіса (скріншот)

Як виглядає могила Чапкіса зараз і що помітили користувачі

Вже скоро могилу Чапкіса зняли на відео. На ньому можна побачити, що на кладовищі встановили пам'ятник зі сходинками. І, звісно ж, могила хореографа отримала символічні деталі.

Могила Чапкіса (скріншоти)

Сходинки ведуть до невеличкої сцени, яка танцівники називають паркетом. Саме їй Чапкіс віддав майже все своє життя. Ба більше, він танцював так довго, як міг. Хореограф міг виступити на паркеті навіть у дуже поважному віці.

"Танець - це життя. Живіть танцюючи", - вигравіювали на сходах.

Окрім цього, у коментарях під відео юзери пишуть, що вже скоро на цю сцену мають встановити скульптуру Чапкіса. Декілька років тому в мережі з'явився проект монумента.

І на ньому дійсно була та сцена і скульптура хореографа. У цьому теж є дуже великий символізм, адже Чапкіса планували зобразити в момент, коли він виконував свій легендарний "повзунець".

Проект пам'ятника Чапкісу (скріншот)

Як Чапкіс танцював "повзунця" - архівне відео 1958 року

Який вигляд мала могила Чапкіса раніше

Спочатку на місці поховання хореографа не було нічого, окрім невеличкого пагорба, таблички та штучних квітів. І навіть у 2023 році ситуація залишалася такою ж невтішною.

Могила Чапкіса рік тому (скріншоти)

А навесні цього року блогер Ваня Рассел показав, що сталося з місцем поховання Чапкіса. Він побачив, що на могилі нарешті з'явилася бетонна плита. Але тоді на встановлення монумента натяків не було.

Могила Чапкіса у травні 2024 року (скріншоти)

Через усе це мережа часто критикувала рідних хореографа. Сину та доньці, а також дружині Чапкіса, яка значно молодша за нього та уникає спілкування з пресою. Втім, нині коментатори тішаться, що скандал нарешті залагоджено, адже пам'ятник вже стоїть.