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Чапкис станцевал последний вальс с дочерью в больнице: "был почти без сознания"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 июня 2021 20:02
Чапкис станцевал последний вальс с дочерью в больнице: "был почти без сознания" Фото: Григорий Чапкис (facebook.com/grigoriy.chapkis)
Автор: Роман Мирончук

Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в возрасте 91 года. Знаменитый украинский хореограф имел большую жажду жизни и танцевал до последнего. Его дочь Лилия заявила, что свой последний вальс Григорий Николаевич исполнил с ней в больнице.

Об этом она рассказала Екатерине Осадчей в программе "Світське життя".

"Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно", - рассказала Лилия Чапкис со слезами на глазах.

По ее словам, отец понимал, что она с ним делала движения вальса. После этого он обратился к ней.

"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", - вспомнила она.

Сын Чапкиса Грег, который живет в США, где открыл собственную хип-хоп школу, рассказал об отцовских установках. По его словам, папа всегда ему говорил быть хорошим человеком, и с уважением относится к людям.

"У нас это в крови. Будем продолжать его дело", - добавил Грег.

Григорий Чапкис станцевал последний вальс с дочерью в больнице (видео: YouTube)

Напомним, в последний путь Григория Чапкиса проводили в Национальной Филармонии Украины, что на Владимирском спуске. Церемония прощания началась в 11 часов 18 июня. Легендарного балетмейстера похоронили на Байковом кладбище.

Простится с ним пришли не только его родственники, но и знаменитости, включая Влада Яму, Владимира Зеленского и Павла Зиброва.

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Киев Григорий Чапкис
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