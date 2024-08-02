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Могилевська вперше показала обличчя 4-річної доньки і присвятила пісню коханому (відео)

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 2 серпня, співачка Наталія Могилевська святкує 49-й день народження. У своїх соцмережах знаменитість показала, як її привітали донечки та коханий, а також вперше засвітила обличчя молодшої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка опублікувала ролик, на якому 12-річна Мішель і 4-річна Софія разом зі своїм татом дарують співачці букет квітів.

У ролику також зіркова матуся з донечками стрибає на ліжку і задуває свічки на торті. У цей момент видніється обличчя маленької Софійки.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Хоч і день народження у Наталії, вона вирішила зробити сюрприз своєму чоловіку Валентину - присвятити йому пісню.

"У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те що ми щасливі", - зворушливо звернулася до чоловіка Могилевська.

"Хочемо подякувати тобі за твою турботу, твоє добре серце і найпрекрасніше, найважливіше рішення в житті - стати мамою", - сказала вона.

 

Реакція фанів

Користувачів мережі дуже розчулив ролик. Вони вітають артистку з її святом і бажають зірці бути завжди також усміхненою і щасливою.

  • Сльози на очах від вашої сімʼї від вашого великог серця. Нехай Господь кожну секундочку вашого життя оберігає вас і вашу сім’ю від злих духів 
  • Як наповнює щастя Ваші очі. Здоровʼя, енергії і підтримки Творця бажаю
  • Це все ще раз доводить, що все у житті приходить вчасно!!
  • Щиро вітаю вас! Це так прекрасно у цей нелегкий час бути щасливою людиною
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