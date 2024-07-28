Могилевська показала рідкісні кадри з коханим, з яким удочерила дівчаток-сестер (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська зазвичай приховує свого коханого Валентина і дітей від сторонніх очей. Однак цього разу вона зробила виняток і поділилася з фанами рідкісними сімейними кадрами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка опублікувала у своєму блозі ролик, в якому вона позує разом коханим та їхніми названими донечками на вокзалі.

На відео також потрапив момент обіймів і поцілунку Наталії з Валентином.

"Дякую, любий, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилася. Але як приємно згадати, як усе починалося", - написала Могилевська.

"Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото в соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти, люблю", - додала вона.

Нагадаємо, Наталія Могилевська була заміжня двічі. Першиим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий, їхній шлюб тривав лише один рік - з 2004 по 2005. Через рік після розлучення співачка вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна, з яким прожила до 2011 року.

Зірка довгий час була самотня, але на початку повномасштабного вторгнення вона зустріла своє кохання - чоловіка на ім'я Валентин. Разом вони удочерили двох дівчаток - Софію та Мішель. Вони є рідними сестрами і називають співачку мамою.