ua en ru
Нд, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Могилевська показала рідкісні кадри з коханим, з яким удочерила дівчаток-сестер (відео)

Неділя 28 липня 2024 21:50
UA EN RU
Могилевська показала рідкісні кадри з коханим, з яким удочерила дівчаток-сестер (відео) Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська зазвичай приховує свого коханого Валентина і дітей від сторонніх очей. Однак цього разу вона зробила виняток і поділилася з фанами рідкісними сімейними кадрами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка опублікувала у своєму блозі ролик, в якому вона позує разом коханим та їхніми названими донечками на вокзалі.

На відео також потрапив момент обіймів і поцілунку Наталії з Валентином.

"Дякую, любий, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилася. Але як приємно згадати, як усе починалося", - написала Могилевська.

"Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото в соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти, люблю", - додала вона.

Нагадаємо, Наталія Могилевська була заміжня двічі. Першиим її чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий, їхній шлюб тривав лише один рік - з 2004 по 2005. Через рік після розлучення співачка вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна, з яким прожила до 2011 року.

Зірка довгий час була самотня, але на початку повномасштабного вторгнення вона зустріла своє кохання - чоловіка на ім'я Валентин. Разом вони удочерили двох дівчаток - Софію та Мішель. Вони є рідними сестрами і називають співачку мамою.

Раніше Могилевська поділилася результатами свого схуднення та показала фото.

Також продюсер розкрив неприємну правду про артистку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталя Могилевська Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир
Зеленський про вибори в США: матимуть значний вплив на надії України на мир