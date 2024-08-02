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Могилевская впервые показала лицо 4-летней дочери и посвятила песню любимому (видео)

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 2 августа, певица Наталья Могилевская отмечает 49-й день рождения. В своих соцсетях знаменитость показала, как ее поздравили дочки и любимый, а также впервые засветила лицо младшего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, артистка опубликовала ролик, на котором 12-летняя Мишель и 4-летняя София вместе со своим папой дарят певице букет цветов.

В ролике также звездная мама с дочками прыгает на кровати и задувает свечи на торте. В этот момент виднеется лицо маленькой Софийки.

Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Хоть и день рождения у Натальи, она решила сделать сюрприз своему мужу Валентину - посвятить ему песню.

"У меня день рождения каждый день потому, что рядом ты... Я благодарна Богу за тебя, мой любимый, за наших детей и за то что мы счастливы", - трогательно обратилась к мужу Могилевская.

"Хотим поблагодарить тебя за твою заботу, твое доброе сердце и самое прекрасное, самое важное решение в жизни - стать мамой", - сказала она.

 

Реакция фанатов

Пользователей сети очень растрогал ролик. Они поздравляют артистку с ее праздником и желают звезде быть всегда улыбчивой и счастливой.

  • Сльози на очах від вашої сімʼї від вашого великог серця. Нехай Господь кожну секундочку вашого життя оберігає вас і вашу сім’ю від злих духів 
  • Як наповнює щастя Ваші очі. Здоровʼя, енергії і підтримки Творця бажаю
  • Це все ще раз доводить, що все у житті приходить вчасно!!
  • Щиро вітаю вас! Це так прекрасно у цей нелегкий час бути щасливою людиною
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