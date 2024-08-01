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Мірошниченки замилували мережу спільним відпочинком з чотирма дітьми (фото)

Четвер 01 серпня 2024 16:24
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Мірошниченки замилували мережу спільним відпочинком з чотирма дітьми (фото) Інна та Тимур Мірошниченки (Фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Любов Блажко

Тимур та Інна Мірошниченки, які нещодавно усиновили другу дитину, похвалилися сімейним відпочинком. Вони опублікували у мережі кадр, на якому позували разом з усіма чотирма своїми дітьми.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркового подружжя розповідає про це детальніше.

Тимур та Інна Мірошниченки показали відпочинок з дітьми

На фото родина позувала із посмішками у басейні. На знімку можна побачити усю їхню велику родину: двох біологічних дітей пари - Мію та Марка, а також двох названих - Марселя та Ангеліну.

"На фото - це завжди щастя. В житті - це завжди тисячі випробувань, які проживаються тихо, формуючи безцінний досвід. Колись ми про нього розкажемо. А може, і ні", - йдеться у підписі до світлини.

Мірошниченки замилували мережу спільним відпочинком з чотирма дітьми (фото)Мірошниченки показали сімейний кадр (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не пошкодували для зіркової родини теплих слів. Ось що вони написали у численних коментарях:

  • "Яке круте яскраве фото! Ви такі кайфові"
  • "Як же їм пощастило мати таких батьків, як ви"
  • "Бажаю, щоб ваші щоденні випробування перекривалися щастям як на фото"
  • "Це неймовірно, але розумію як нелегко"
  • "Величезна праця! Ви просто герої з великим серцем"
  • "Вдправляю вам промінчики підтримки!"
  • "Супер-сім'я, де кожен - скарб!"
  • "Ви найкращі! Щастя вам і діткам".

До слова, відомо, що Ангеліну зірки ще не повністю удочерили. Цей процес триває, а вони на даний момент залишаються для дівчинки тимчасовими опікунами. Але минулого місяця сім’я повідомила що вже нарешті змогла забрати дівчинку додому.

Що стосується Марселя, то його знаменитості установили ще влітку минулого року. Тоді вони розповідали, що пройшли складний шлях, і ділилися іншими, не надто невтішними подробицями щодо процесу усиновлення.

Коментуючи бажання стати прийомними батьками для малюків, Інна Мірошниченко говорила, що вони роблять це, бо мають змогу та бажання.

Відомо, що на друге усиновлення обраниця шоумена подавалася сама. За її словами, Тимур не зміг ходити на курси з підготовки, відвідування яких є обов’язковим, через свій завантажений робочий графік. І тому було прийняте саме таке рішення.

З Інною Рудник (дівоче прізвище жінки) відомий український ведучий одружився у 2018 році. Його кохана, як відомо, працює юристкою.

Раніше Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки.

Тим часом Тимур розкрив подробиці їхнього сімейного бюджету.

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Тимур Мірошниченко Зірки шоу-бізнесу
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