Могилевська розчулила фанів відео із привітанням її 12-річної названої донечки

Так, виконавиця опублікувала ролик, на якому Мішель дякує зірковій матусі за те, що зробила її дуже щасливою.

"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі – мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, яка у мене є мама, дуже любима", - звернулася дівчинка до артистки.

Зі слів знаменитості, Мішель дуже змінилася з тих пір, як вони познайомилися. Раніше вона була мовчазна і постійно напружена.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Коли два з половиною роки тому ми познайомилися з Мішелькою, вона була настільки налякана, що не могла розмовляти. Вона, ніби маленьке вовченя , дивилася на світ. Була дуже зажата, мовчазна і напружена", - поділилася Наталія.

А сьогодні, каже Могилевська, її донечка - "це відкрита, щаслива, спокійна дитина, яка має шалені успіхи у багатьох напрямках, дуже талановита і красива дівчинка".

"Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі...", - написала артистка.