Могилевская умилила фанов видео с поздравлением ее 12-летней приемной дочери

Так, исполнительница опубликовала ролик, на котором Мишель благодарит звездную мамочку за то, что сделала ее очень счастливой.

"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу - маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, какая у меня есть мама, очень любимая", - обратилась девочка к артистке.

Со слов знаменитости, Мишель очень изменилась с тех пор, как они познакомились. Раньше она была молчалива и постоянно напряжена.

Наталья Могилевская с дочками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Когда два с половиной года назад мы познакомились с Мишелькой, она была настолько напугана, что не могла разговаривать. Она, будто маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень зажата, молчаливая и напряженная", - поделилась Наталья.

А сегодня, говорит Могилевская, ее дочь - "это открытый, счастливый, спокойный ребенок, который имеет огромные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка".

"Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, спасибо тебе за прекрасные теплые слова. Самый лучший мой ребенок в мире...", - написала артистка.