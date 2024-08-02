Могилевська вперше показала обличчя 4-річної доньки і присвятила пісню коханому (відео)

Сьогодні, 2 серпня, співачка Наталія Могилевська святкує 49-й день народження. У своїх соцмережах знаменитість показала, як її привітали донечки та коханий, а також вперше засвітила обличчя молодшої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка опублікувала ролик, на якому 12-річна Мішель і 4-річна Софія разом зі своїм татом дарують співачці букет квітів.

У ролику також зіркова матуся з донечками стрибає на ліжку і задуває свічки на торті. У цей момент видніється обличчя маленької Софійки.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Хоч і день народження у Наталії, вона вирішила зробити сюрприз своєму чоловіку Валентину - присвятити йому пісню.

"У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те що ми щасливі", - зворушливо звернулася до чоловіка Могилевська.

"Хочемо подякувати тобі за твою турботу, твоє добре серце і найпрекрасніше, найважливіше рішення в житті - стати мамою", - сказала вона.

Реакція фанів

Користувачів мережі дуже розчулив ролик. Вони вітають артистку з її святом і бажають зірці бути завжди також усміхненою і щасливою.