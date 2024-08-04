У мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської: як він виглядає
Українська блогерка Наталія Городова засвітила у мережі обличчя коханого співачки Наталії Могилевської Валентина.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.
Так, днями Городова побувала на дні народження Могилевської. У своїх соцмережах вона поділилася кадрами святкування.
На одному з них дуже добре видно обличчя чоловіка виконавиці, якого вона приховує від чужих очей.
На відео він виносить їй святковий тортик зі свічками, які вона задувала.
Наталія Могилевська з чоловіком (фото: instagram.com/natali.horodova)
Нагадаємо, про коханого Наталії мало що відомо. Пара познайомилася в перші місяці російського вторгнення і через короткий час почала жити разом.
Співачка розповідала, що Валентин завжди з нею поряд, навіть під час поїздок у найгарячіші точки.
У січні знаменитість поділилася, що вони вдочерили двох дівчаток. Доньки в їхній сім'ї з'явилися на початку повномасштабної війни, але розповіла вона про це лише майже через два роки.