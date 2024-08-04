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У мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської: як він виглядає

Неділя 04 серпня 2024 18:30
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У мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської: як він виглядає Наталія Могилевська з чоловіком (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Наталія Городова засвітила у мережі обличчя коханого співачки Наталії Могилевської Валентина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.

Так, днями Городова побувала на дні народження Могилевської. У своїх соцмережах вона поділилася кадрами святкування.

На одному з них дуже добре видно обличчя чоловіка виконавиці, якого вона приховує від чужих очей.

На відео він виносить їй святковий тортик зі свічками, які вона задувала.

У мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської: як він виглядаєУ мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської: як він виглядає

Наталія Могилевська з чоловіком (фото: instagram.com/natali.horodova)

Нагадаємо, про коханого Наталії мало що відомо. Пара познайомилася в перші місяці російського вторгнення і через короткий час почала жити разом.

Співачка розповідала, що Валентин завжди з нею поряд, навіть під час поїздок у найгарячіші точки.

У січні знаменитість поділилася, що вони вдочерили двох дівчаток. Доньки в їхній сім'ї з'явилися на початку повномасштабної війни, але розповіла вона про це лише майже через два роки.

Нещодавно Могилевська вперше показала обличчя 4-річної доньки і присвятила пісню коханому.

Також вона поділилася результатами свого схуднення та показала фото.

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