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Могилевська розчулила фанів відео із привітанням її 12-річної названої донечки

Вівторок 06 серпня 2024 13:05
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Могилевська розчулила фанів відео із привітанням її 12-річної названої донечки Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно відсвяткувала день народження, поділилася зворушливим привітанням від своєї 12-річної названої донечки Мішель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, виконавиця опублікувала ролик, на якому Мішель дякує зірковій матусі за те, що зробила її дуже щасливою.

"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі – мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, яка у мене є мама, дуже любима", - звернулася дівчинка до артистки.

Зі слів знаменитості, Мішель дуже змінилася з тих пір, як вони познайомилися. Раніше вона була мовчазна і постійно напружена.

Могилевська розчулила фанів відео із привітанням її 12-річної названої донечки

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Коли два з половиною роки тому ми познайомилися з Мішелькою, вона була настільки налякана, що не могла розмовляти. Вона, ніби маленьке вовченя , дивилася на світ. Була дуже зажата, мовчазна і напружена", - поділилася Наталія.

А сьогодні, каже Могилевська, її донечка - "це відкрита, щаслива, спокійна дитина, яка має шалені успіхи у багатьох напрямках, дуже талановита і красива дівчинка".

"Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі...", - написала артистка.

Раніше Могилевська вперше показала обличчя 4-річної доньки і присвятила пісню коханому.

Також у мережі з’явилося фото її чоловіка.

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Наталя Могилевська
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