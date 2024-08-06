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Могилевская умилила фанов видео с поздравлением ее 12-летней приемной дочери

Вторник 06 августа 2024 13:05
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Могилевская умилила фанов видео с поздравлением ее 12-летней приемной дочери Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно отпраздновала день рождения, поделилась трогательным поздравлением от своей 12-летней названной дочери Мишель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, исполнительница опубликовала ролик, на котором Мишель благодарит звездную мамочку за то, что сделала ее очень счастливой.

"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу - маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, какая у меня есть мама, очень любимая", - обратилась девочка к артистке.

Со слов знаменитости, Мишель очень изменилась с тех пор, как они познакомились. Раньше она была молчалива и постоянно напряжена.

Могилевская умилила фанов видео с поздравлением ее 12-летней приемной дочери

Наталья Могилевская с дочками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Когда два с половиной года назад мы познакомились с Мишелькой, она была настолько напугана, что не могла разговаривать. Она, будто маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень зажата, молчаливая и напряженная", - поделилась Наталья.

А сегодня, говорит Могилевская, ее дочь - "это открытый, счастливый, спокойный ребенок, который имеет огромные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка".

"Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, спасибо тебе за прекрасные теплые слова. Самый лучший мой ребенок в мире...", - написала артистка.

Ранее Могилевская впервые показала лицо 4-летней дочери и посвятила песню возлюбленному .

Также в сети появилось фото ее мужа .

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Наталья Могилевская
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