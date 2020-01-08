Мог упасть на дома: очевидец рассказал о крушении самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинский самолет МАУ разбился после вылета из аэропорта в Тегеране

Крушение самолета МАУ в Иране произошло сегодня, 8 января, утром. Boeing 737 упал вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту авиасудна находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В этой ужасной катастрофе не выжил никто.

При этом очевидец крушения украинского самолета заявил, что жертв могло бы быть еще больше, если бы самолет рухнул на жилые дома. Такой риск действительно был, но пилот увел Boeing подальше от домов.

Очевидец рассказал, что огонь полностью охватил правый борт и хвост самолета. Он считает, что пилот сделал все возможное, чтобы не зацепить жилые здания.

Самолет упал в 20-30 метрах от домов возле парка Лале. При этом авиасудно снесло ограждение футбольного поля, а после этого взорвалось. 500-600 метров усеяны мертвыми телами, которые сложно опознать.

Напомним, что среди 167 пассажиров и 9 членов экипажа, было 11 украинцев -2 пассажира и весь экипаж. Кроме того, среди всех погибших 28 несовершеннолетних.

Предварительная причина крушения самолета - возгорание двигателя из-за технической неисправности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня вечером в Иран вылетит украинская экспертная, а также поисково-спасательная группы.