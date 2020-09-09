Мог покончить с собой: Ефремов рассказал о первой ночи в тюрьме

Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, получил наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Российский актер уже провел первую ночь в тюрьме.

Изначально говорили о том, что после медосмотра Ефремова поместят в карантинную камеру СИЗО-5 "Водник" на севере Москвы, но позже планы поменялись и актер провел ночь с 8 по 9 сентября в камере с двумя арестантами. Об этом сообщают росСМИ.

При этом в карантинную камеру Ефремова не определили, поскольку боялись, что он покончит жизнь самоубийством. Также стало известно, что Ефремов получил первую передачу в СИЗО. Актеру передали сигареты, чай и сахар.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович, Ефремов находится в нормальных условиях, также у него все в норме со здоровьем, и он ни на что не жалуется.

Ефремов рассказал, что этой ночью он плохо спал. При этом он вообще плохо спит после ДТП. В СИЗО ему на ночь дали валерьянку, но она не помогла. На вопрос о самочувствии актер ответил, что у него нет болезней, которые бы препятствовали содержанию под стражей. Артист также рассказал, что ему непросто даются прогулки в колонии.

"На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно", - отметил он.

Напомним, авария в центре Москвы произошла 8 июня этого года. Михаил Ефремов находился за рулем своего авто в состоянии сильного опьянения. Актер не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. При этом водителя фургона увезла в больницу скорая помощь. У него были тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее Михаилу Ефремову криминальный авторитет дал несколько советов о том, как вести себя в тюрьме.