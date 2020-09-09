Міг накласти на себе руки: Єфремов розповів про першу ніч у в'язниці

Михайло Єфремов, який став винуватцем смертельного ДТП в Москві, отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років. Російський актор вже провів першу ніч у в'язниці.

Спочатку говорили про те, що після медогляду Єфремова помістять в карантинну камеру СІЗО-5 "Водник" на півночі Москви, але пізніше плани змінилися і актор провів ніч з 8 по 9 вересня в камері з двома арештантами. Про це повідомляють росЗМІ.

При цьому в карантинну камеру Єфремова не помістили, оскільки боялися, що він покінчить життя самогубством. Також стало відомо, що Єфремов отримав першу передачу в СІЗО. Акторові передали сигарети, чай і цукор.

За словами члена Громадської спостережної комісії Москви Марини Литвинович, Єфремов знаходиться в нормальних умовах, також у нього все в нормі зі здоров'ям, і він ні на що не скаржиться.

Єфремов розповів, що цієї ночі він погано спав. При цьому він взагалі погано спить після ДТП. У СІЗО йому на ніч дали валер'янку, але вона не допомогла. На запитання про самопочуття актор відповів, що у нього немає хвороб, які б перешкоджали триманню під вартою. Артист також розповів, що йому непросто даються прогулянки в колонії.

"На дах сьомого поверху підніматися непросто. Але взагалі ходити корисно", - зазначив він.

Нагадаємо, аварія в центрі Москви сталася 8 червня цього року. Михайло Єфремов перебував за кермом свого авто в стані сильного сп'яніння. Актор не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з невеликим фургоном. При цьому водія фургона відвезла до лікарні швидка допомога. У нього були важкі травми, і лікарі не змогли врятувати йому життя.

Раніше Михайлу Єфремову кримінальний авторитет дав кілька порад про те, як поводитися у в'язниці.