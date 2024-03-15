"Моє серце не витримує". Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл Одеси

Що відомо про загибель близької людини артиста

Співак поки не уточнив, хто саме загинув в Одесі внаслідок російського обстрілу, він тільки вказав, що це його близька людина.

"Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину", - написав Melovin.

Співак повідомив про горе в родині (скриншот)

Що відомо про обстріл Одеси

Росіяни атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Вони цілились у громадянську інфраструктуру.

Терористи з РФ завдали повторного удару по місту, коли до місця подій прибули рятувальники для надання допомоги постраждалим.

За останніми даними, внаслідок російської атаки загинуло 19 осіб, серед яких є співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Через обстріл зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.