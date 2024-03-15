"Моє серце не витримує". Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл Одеси

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси, який відбувся 15 березня, загинула близька людина співака Melovina.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторіс артиста в Instagram.
Співак поки не уточнив, хто саме загинув в Одесі внаслідок російського обстрілу, він тільки вказав, що це його близька людина.
"Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину", - написав Melovin.
Росіяни атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Вони цілились у громадянську інфраструктуру.
Терористи з РФ завдали повторного удару по місту, коли до місця подій прибули рятувальники для надання допомоги постраждалим.
За останніми даними, внаслідок російської атаки загинуло 19 осіб, серед яких є співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Через обстріл зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
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