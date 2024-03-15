Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до 73, серед загиблих є поліцейські

В Одесі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського терористичного удару . Наразі відомо про 73 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За словами Клименка, станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед яких є співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Він нагадав про те, що ворог завдав повторного удару по місту, коли до місця подій прибули рятувальники для надання допомоги постраждалим.

Зокрема відомо про 73 постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого", - додав Клименко.

Російський удар по Одесі 15 березня

Російські терористи атакували сьогодні Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.