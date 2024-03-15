Посол США після обстрілу Одеси: Треба допомогти Україні зупинити Росію негайно

Посол США в Україні Бріджит Брінк після обстрілу російськими окупантами Одеси, в результаті якого за останніми даними загинули 16 людей і 55 постраждали, закликала негайно допомогти Україні зупинити Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бріджит Брінк у соцмережі X.

"Сьогодні Росія знову атакувала Одесу, вбиваючи невинних мирних жителів і атакуючи екстрені служби", - написала посол. Цей жорстокий напад свідчить, що Росія не припинить своєї "нахабної агресії в Європі", наголосила вона. "Треба допомогти Україні зупинити Росію негайно. Не можна втрачати жодної хвилини", - йдеться у дописі Бріджит Брінк. Удар РФ по Одесі 15 березня