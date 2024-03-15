ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Моє серце не витримує". Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл Одеси

П'ятниця 15 березня 2024 19:23
UA EN RU
"Моє серце не витримує". Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл Одеси Жертвою російського обстрілу Одеси стала близька людина артиста Melovinа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси, який відбувся 15 березня, загинула близька людина співака Melovina.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторіс артиста в Instagram.

Що відомо про загибель близької людини артиста

Співак поки не уточнив, хто саме загинув в Одесі внаслідок російського обстрілу, він тільки вказав, що це його близька людина.

"Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину", - написав Melovin.

&quot;Моє серце не витримує&quot;. Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл Одеси

&quot;Моє серце не витримує&quot;. Melovin повідомив про загибель близької людини через обстріл ОдесиСпівак повідомив про горе в родині (скриншот)

Що відомо про обстріл Одеси

Росіяни атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Вони цілились у громадянську інфраструктуру.

Терористи з РФ завдали повторного удару по місту, коли до місця подій прибули рятувальники для надання допомоги постраждалим.

За останніми даними, внаслідок російської атаки загинуло 19 осіб, серед яких є співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Через обстріл зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Читайте також про те, що Зеленський відреагував на удар по Одесі.

Раніше ми також писали про те, як відреагувала на обстріл Одеси Посол США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса загинув Війна в Україні
NEWS
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто