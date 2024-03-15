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"Мое сердце не выдерживает". Melovin сообщил о гибели близкого человека из-за обстрела Одессы

Пятница 15 марта 2024 19:23
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"Мое сердце не выдерживает". Melovin сообщил о гибели близкого человека из-за обстрела Одессы Жертвой российского обстрела Одессы стал близкий человек артиста Melovina (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб погибший близкий человек певца Melovina.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сториси артиста в Instagram.

Что известно о гибели близкого человека артиста

Певец пока не уточнил, кто именно погиб в Одессе в результате российских обстрелов, он только указал, что это его близкий человек.

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека", - написал Melovin.

&quot;Мое сердце не выдерживает&quot;. Melovin сообщил о гибели близкого человека из-за обстрела Одессы

&quot;Мое сердце не выдерживает&quot;. Melovin сообщил о гибели близкого человека из-за обстрела ОдессыПевец сообщил о горе в семье (скриншот)

Что известно об обстреле Одессы

Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма. Они целились в гражданскую инфраструктуру.

Террористы из РФ нанесли повторный удар по городу, когда к месту событий прибыли спасатели для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, в результате российской атаки погибли 19 человек, среди которых есть сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Из-за обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Читайте также, что Зеленский отреагировал на удар по Одессе.

Ранее мы также писали о том, как отреагировала на обстрелы Одессы Посол США.

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