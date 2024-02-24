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"Моє серце з усіма постраждалими". Король Чарльз III звернувся до українців

Чарльз III (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Іванна Пашкевич

Король Великобританії Чарльз ІІІ у другу річницю повномасштабного вторгнення підтримав українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram королівської родини.

Чарльз ІІІ звернувся до українців 

Монарх заявив, що його надихають сила і стійкість українського народу, який продовжує боротися за свою свободу і незалежність.

"Рішучість та сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування триває вже третій, трагічний рік", - зазначив король.

"Незважаючи на величезні втрати та біль, який завдають їм, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно пов'язує світ. Це справжня відвага перед невимовною агресією", - продовжив він.

Чарльз III звернувся до українців (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Також монарх додав, що "особисто відчув це під час багатьох зустрічей з українцями з початку війни - від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які проходять навчання тут, у Сполученому Королівстві".

Чарльз ІІІ наголосив, що Сполучене Королівство залишається союзником України, зокрема й у період повномасштабної війни.

Чарльз III і Володимир Зеленський (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Мене, як і раніше, дуже тішить, що Сполучене Королівство і наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України в цей час, коли вона так страждає і потребує [допомоги]. Я всією душею з тими, кого це торкнулося, я згадую їх у своїх думках та молитвах", - підсумував король.

Монарх також поділився архівним фото, на якому він із дружиною Каміллою запалює свічки в Українському Католицькому соборі в Лондоні у 2022 році.

Цим знімком, він, ймовірно, хотів показати, що молиться за Україну.

Чарльз III з дружиною Каміллою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Раніше Де Ніро, Боно та інші світові зірки довели до сліз словами про Україну.

Також Єфросиніна пригадала вечір перед повномасштабним вторгненням РФ.

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