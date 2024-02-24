RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мое сердце со всеми пострадавшими". Король Чарльз III обратился к украинцам

Чарльз III (фото: facebook.com/The BritishMonarchy)
Автор: Иванна Пашкевич

Король Великобритании Чарльз ІІІ во вторую годовщину полномасштабного вторжения поддержал украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram королевской семьи.

Чарльз ІІІ обратился к украинцам

Монарх заявил, что его вдохновляют сила и стойкость украинского народа, который продолжает бороться за свою свободу и независимость.

"Решительность и сила украинского народа продолжают вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию продолжается уже третий, трагический год", - отметил король.

"Несмотря на огромные потери и боль, которую наносят им, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно связывает мир. Это настоящая отвага перед неописуемой агрессией", - продолжил он.

Чарльз III обратился к украинцам (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Также монарх добавил, что "лично почувствовал это во время многих встреч с украинцами с начала войны - от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые проходят обучение здесь, в Соединенном Королевстве".

Чарльз III подчеркнул, что Соединенное Королевство остается союзником Украины, в том числе и в период полномасштабной войны.

Чарльз III и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Меня по-прежнему очень радует, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в это время, когда она так страдает и нуждается [в помощи]. Я всей душой с теми, кого это коснулось, я вспоминаю их в своих мыслях и молитвах", - подытожил король.

Монарх также поделился архивным фото, на котором он с женой Камиллой зажигает свечи в Украинском Католическом соборе в Лондоне в 2022 году.

Этим снимком, он, вероятно, хотел показать, что молится за Украину.

Чарльз III с женой Камиллой (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Ранее Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине.

Также Ефросинина припомнила вечер перед полномасштабным вторжением РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз IIIКоролевская семьяВойна в Украине