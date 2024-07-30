"Моє серце наповнене любов’ю". Екс-дружина Узєлкова заговорила про весілля

Так, відповідаючи на запитання фанів, ведуча шоу "Зважені та щасливі" зізналася, що поки не знайшла свою другу половинку.

Стосовно чуток про заміжжя, каже, що поки змінювати статус вона не збирається, але не виключає можливості другого шлюбу в майбутньому.

"Моє серце вільне, але наповнене любов'ю до близьких та рідних людей… Заміж не планую виходити, але час покаже, що там на мене чекає попереду", - написала Марина.

Марина Боржемська відповіла, чи вільне її серце (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Фоловери також поцікавилися у Боржемської, що її приваблює у чоловіках.

"Мені подобаються розумні чоловіки, емпатичні, з почуттям гумору, людяні, впевнені у собі, відповідальні та рішучі", - відповіла зіркова тренерка.

Боржемська відповіла на запитання фанів (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Нагадаємо, що Узєлков і Боржемська розлучилися у 2018 році після 22 років спільного життя.

Довгий час вони не розкривали причину розриву, і лише через шість років Марина зізналася, що в шлюбі з В'ячеславом зіштовхувалася з психологічним насильством. Проте вона не звинувачує колишнього чоловіка, вважаючи, що могла припинити токсичні стосунки в будь-який момент, але обрала роль "жертви".