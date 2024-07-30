"Мое сердце наполнено любовью". Экс-жена Узелкова заговорила о свадьбе

Недавно экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, спровоцировала слухи о возможной свадьбе, показавшись в платье невесты. Звезда ответила, свободно ли ее сердце сейчас и действительно ли она снова идет под венец.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей избранницы спортсмена.
Так, отвечая на вопросы фанатов, ведущая шоу "Зважені та щасливі" призналась, что пока не нашла свою вторую половинку.
Относительно слухов о замужестве говорит, что пока менять статус она не собирается, но не исключает возможности второго брака в будущем.
"Мое сердце свободно, но наполнено любовью к близким и родным людям… Замуж не планирую выходить, но время покажет, что там меня ждет впереди", - написала Марина.
Марина Боржемская ответила, свободно ли ее сердце (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Фоловеры также поинтересовались у Боржемской, что привлекает ее в мужчинах.
"Мне нравятся умные мужчины, эмпатичные, с чувством юмора, человечные, уверенные в себе, ответственные и решительные", - ответила звездная тренер.
Боржемская ответила на вопросы фанатов (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Напомним, что Узелков и Боржемска развелись в 2018 году после 22 лет совместной жизни.
Долгое время они не раскрывали причину разрыва, и только шесть лет спустя Марина призналась, что в браке с Вячеславом сталкивалась с психологическим насилием. Однако она не обвиняет бывшего мужа, считая, что могла прекратить токсические отношения в любой момент, но выбрала роль "жертвы".
Ранее Боржемская честно призналась, почему не решается на новые отношения после развода с Узелковым.
Также Вячеслав рассказал о непростых отношениях с мамой во время брака с фитнес-тренершей.