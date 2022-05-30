Модульные городки во всем мире: как выглядят домики для беженцев и студентов

В странах Европы модульные городки строят не только для переселенцев и беженцев. В таких городках живут эмигранты, студенты, сезонные рабочие. Есть городки с временным жильем, а есть целый модульные многоэтажные дома, в которых можно жить круглый год.

Амстердам, Нидерланды

В Венкехофе в городе Амстердам в 2006 году построили самый известный модульный городок. Он был предназначен для студентов, и проект разработал архитектор Квинтен де Гуйер.

В модульном городке около 1000 контейнеров, в каждом все самое необходимое для жизни - кровать, ванна и небольшая кухня. Площадь одной квартиры - 28 кв. метров. Аренда одного контейнера - 450 евро в месяц. Студентам дают субсидию в размере 140 евро.

Сначала этот городок рассматривался как временное решение для студентов, так как недвижимость в Амстердаме очень дорогая, и арендовать ее там очень сложно. Но идея стала настолько удачной, что в 2011 году городские власти Амстердама сделали поселение постоянным.

Берлин, Германия

По примеру Венкехофа в Берлине построили похожий модульный городок для студентов - Frankie&Johnny. Проект разработала архитектурная агенция из Цюриха, Швейцария.

Этот модульный городок построен в виде многоэтажного жилого комплекса для студентов из транспортных контейнеров. Выбрали заброшенный участок в Плантервальде и поставили дом из 400 контейнеров.

В комплексе есть номера для одного, двух и трех постояльцев. Самая маленькая квартира - 25 кв. метров. В нем есть спальня, ванна, кухня и даже зона для обучения. Большинство квартир одноместные и цена аренды составляет 360 евро в месяц. Двухместная - 720 евро в месяц, трехместная - 1080 евро в месяц.

На первом этаже комплекса есть кафе, на территории - зоны для занятия спортом, зеленые зоны с растениями и деревьями.

Нью-Йорк, США

В Бруклине находится самый высокий модульный комплекс на 32 этажа - 461 Dean. Его постройка длилась три года - с 2013 по 2016 год. Он состоит из 930 модулей, которые держатся на стальном каркасе. Вся мебель и холодильники изготовили на одной фабрике, а потом привезли и установили на специальном каркасе.

Комплекс строился как социальное жилье, где квартиры смогут арендовать социально незащищенные граждане. Студия изначально стоила 559 долларов в месяц, а двухкомнатная квартира - 727 долларов.

Но сейчас аренда выросла и за студию придется отдать 3100 долларов в месяц, а за двухкомнатную - около 6000 долларов.

Цена выросла и из-за расположения комплекса. Рядом находятся парки и исторические памятки Нью-Йорка.

Гессен, Германия

На окраине муниципалитета Крифтель построили модульный комплекс для беженцев. Он рассчитан на 40 человек. В городке - отдельные металлические модули, которые внешне обшиты деревянными панелями. Этот городок рассчитан в первую очередь на семьи.

В комплексе 8 квартир с площадью 43-55 кв. метров. В каждой квартире собственная ванна, кухня, отдельные спальные места для двух человек. В городке есть офис социальных работников, прачечная, комната отдыха. Есть внутренний дворик, с зоной для игр и встреч.

Еще один модульный город находится в курортном месте Бад-Зоден в Гессене. Тут использовали деревянные модульные конструкции. Он рассчитан на 80 человек - в комплексе 16 квартир с площадью от 42 до 66 квадратных метров. В каждой квартире есть ванна, кухня и две спальни.

Волтемстоу, Великобритания

Модульный городок mYPad из 20 контейнеров поставили недалеко от Лондона. В квартирах есть все самое необходимое - ванна, кухня и спальня. Главные жильцы этого городка - молодые работники и бездомные люди, которые не могут самостоятельно оплачивать жилье.

Стоимость одного контейнера около 120 футов (около 4500 гривен) в неделю вместе с коммунальными. Резиденты городка платят налог в размере 14 фунтов. Он является гарантией их платежеспособности и дает право жить в городке.

Получить жилье в этом модульном городке можно на срок до 12 месяцев, а далее нужно искать жилье самостоятельно.