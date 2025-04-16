З модною сумкою за 120 тисяч. Скільки коштує "лук" переможниці "Холостяка"

Скільки коштує "лук" Лозовицької

Для повсякденного луку дівчина обрала шкіряні штани чорного відтінку з цікавою деталлю у вигляді шнурівки, білу сорочку і шовкову хустку, яку вона зав'язала на талії. Завершували стильний образ довге пальто з бахромою, чорні кросівки на масивній підошві та біла сумка.

Лозовицька від самого початку сказала, що на ній тільки українські бренди. Однак Карма помітив, що в руках у дівчини сумка від всесвітньо відомого бренду Bottega Veneta.

"Так, Bottega Veneta. Десь 3 тисячі доларів (122 тисячі гривень - ред.)", - зізналася Лозовицька.

Шкіряні штани з цікавим акцентом обійшлися переможниці "Холостяка" в 350 доларів (14 тисяч гривень), біла сорочка від українського бренду - 8 тисяч гривень, а пальто з бахромою - 10 тисяч гривень.

"Косинка - десь до 1 тисячі гривень. А взуття - це Balenciaga, десь 500 доларів", - зазначила модель.

Хто така Катя Лозовицька

Лозовицька брала участь у шоу "Холостяк" із бізнесменом Алексом Топольським. Після проєкту їхні стосунки тривали лише три тижні, і кожен із них озвучив свою версію розриву.

За словами переможниці реаліті, герой не приділяв їй уваги і був не зацікавлений у стосунках. Топольський зі свого боку звинуватив Катю в тому, що вона не виявляла жодної ініціативи і назвав її "поверхневою".

У квітні 2023 року Лозовицька розповіла про нові стосунки з чоловіком на ім'я Володимир. Після початку повномасштабного вторгнення пара проживала в Польщі, а наприкінці 2024 року повернулася в Україну.

Молодий чоловік зробив Катерині пропозицію, але потім вона розірвала заручини. 7 березня вона написала у своєму блозі, що вони більше не разом.



Катя Лозовицька з "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska