С модной сумкой за 120 тысяч. Сколько стоит "лук" победительницы "Холостяка"

Сколько стоит "лук" Лозовицкой

Для повседневного лука девушка выбрала кожаные штаны черного оттенка с интересной деталью в виде шнуровки, белую рубашку и шелковый платок, который она завязала на талии. Завершали стильный образ длинное пальто с бахромой, черные кроссовки на массивной подошве и белая сумка.

Лозовицкая с самого начала сказала, что на ней только украинские бренды. Однако Карма подметил, что в руках у девушки сумка от всемирно известно бренда Bottega Veneta.

"Да, Bottega Veneta. Где-то 3 тысячи долларов (122 тысячи гривен - ред.)", - призналась Лозовицкая.

Кожаные штаны с интересным акцентом обошлись победительнице "Холостяка" в 350 долларов (14 тысяч гривен), белая рубашка от украинского бренда - 8 тысяч гривен, а пальто с бахромой - 10 тысяч гривен.

"Косынка - где-то до 1 тысячи гривен. А обувь - это Balenciaga, где-то 500 долларов", - отметила модель.

Кто такая Катя Лозовицкая

Лозовицкая принимала участие в шоу "Холостяк" с бизнесменом Алексом Топольским. После проекта их отношения продлились всего три недели, и каждый из них озвучил свою версию разрыва.

По словам победительницы реалити, герой не уделял ей внимания и был не заинтересован в отношениях. Топольский в свою очередь обвинил Катю в том, что она не проявляла никакой инициативы и назвал ее "поверхностной".

В апреле 2023 года Лозовицкая рассказала о новых отношениях с мужчиной по имени Владимир. После начала полномасштабного вторжения пара проживала в Польше, а в конце 2024 года вернулась в Украину.

Молодой человек сделал Екатерине предложение, но затем она разорвала помолвку. 7 марта она написала в своем блоге, что они больше не вместе.



Катя Ловивицкая из "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska