Переможниця "Холостяка" вперше розповіла про розставання з коханим, за якого збиралася заміж

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12" з бізнесменом Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька вперше розповіла про те, що вона розірвала заручини зі своїм коханим, якого звуть Володимир.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну, опублікованому в YouTube.

Пара була у стосунках близько двох років.

"У цих стосунках я, напевно, полюбила більше головою. Я надзвичайно поважаю його як людину, я люблю його як людину. Але не вистачило, напевно, пристрасті. Чогось щирого. Якоїсь хімії, напевно", - зазначила Лозовицька.

Також дівчина підкреслила, що коханий "вилікував її після попередніх стосунків".

"Він мені показав, що таке справжні стосунки", - зазначила переможниця "Холостяка".

Водночас на запитання Дьоміна, хто поставив крапку у стосунках, Лозовицька відповіла, що вона.

"Я поставила крапку в цих стосунках. Але це не означає, що мені не боляче і не сумно", - зазначила модель.



Катя Ловивицька з "Холостяка" (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Потім вона розповіла, що Володимир зробив їй пропозицію, на яку вона спочатку відповіла згодою.

"Я розуміла, що або я будую з цією людиною сім'ю, або я йду. Я не відмовила під час пропозиції, але потім я зрозуміла, що не готова", - розповіла вона.

Через кілька тижнів дівчина змінила свою відповідь. За її словами, вона не відчувала справжнє кохання.

"Я почала відчувати не щастя, а тривогу. Це був складний шлях", - зазначила Катя Лозовицька.

Дьомін також запитав, як відреагував її бойфренд.

"Він був у шоці, йому було боляче. Він не очікував", - розповіла модель.

"Це були дуже здорові стосунки. Мені здається, майже ідеальні. Тільки два роки я, напевно, відчувала, що чогось мені не вистачає", - зізналася вона.

Також Лозовицька наголосила, що зараз не спілкується зі своїм колишнім хлопцем, але вони залишилися хорошими друзями.

Що відомо про особисте життя Каті Лозовицької

Стосунки Алекса Топольського та Катерини Лозовицької після проєкту "Холостяк" тривали лише місяць, і кожен із них озвучив свою версію розриву. За словами переможниці реаліті, герой не приділяв їй уваги й був не зацікавлений у стосунках. Топольський зі свого боку звинуватив Катю в тому, що вона не проявляла жодної ініціативи та назвав її "поверхневою".



Катя Лозовицька та Алекс Топольський (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Як відомо, після розставання з Топольським у Лозовицької зав'язалися нові стосунки, про які вона розповіла Дьоміну в попередньому інтерв'ю у квітні 2023 року. Пара жила деякий час у Польщі, куди модель виїхала після початку повномасштабного вторгнення, часто подорожувала Європою, а в жовтні 2024 року повернулася в Україну.

У лютому Лозовицька розповіла, що зіткнулася з кризою у стосунках. 7 березня вона написала у своєму блозі, що вони більше не разом.



Лозовицька з новим обранцем (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

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