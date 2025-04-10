Модний секрет від українських зірок: який предмет гардероба робить будь-який образ бездоганним?

Джамала

Українська співачка слідкує за модними трендами і часто демонструє стильні луки, які кожна модниця може взяти собі на замітку. Днями вона відвідала захід, для якого обрала стильний "лук", що складався з джинсів і піджака.



Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для виходу в світ вона вибрала піджак пудрового відтінку в стилі оверсайз. Під нього вона одягла білу футболку і широкі джинси з високою талією і написами на штанинах.



Джамала показала, як носити піджак (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Завершити стильний образ співачка вирішила джинсовою кепкою і черевиками на масивній тракторній підошві.

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова, як і багато українських зірок, має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі знімками як у повсякденних і стрітстайл-луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.



Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Цього разу вона продемонструвала стильний образ із сірим піджаком. Його вона доповнила бордовим лонгслівом, короткою спідницею, напівпрозорими колготками та високими чобітьми. Жакет вона доповнила ременем, зробивши таким чином акцент на талії.



Гвоздьова показала, як стилізувати жакет (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Анна Різатдінова

Українська спортсменка Анна Різатдінова також днями показала стильний образ з піджаком. Вона обрала жакет трендового коричневого відтінку.

З піджаком вона склала образ, який можна взяти кожній модниці на замітку. Різатдінова одягла білу футболку, блакитні джинси й білі кросівки. Лук вона доповнила чорним ременем і шкіряною сумкою.



Анна Різатдінова показала образ із жакетом (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Чому піджак робить будь-який образ модним

Елегантність

Жакет - це класичний елемент, який додає в образ структуру, надаючи йому елегантності. Навіть найпростіше вбрання відразу стає більш витонченим, якщо додати піджак.

Універсальність

Піджак легко поєднувати з різними стилями - від ділового до повсякденного. Він підходить як для офісу, так і для вихідного дня. Завдяки цьому піджак завжди має актуальний і стильний вигляд.

Можливість грати з деталями

Сучасні моделі піджаків мають різні фасони, тканини та оздоблення, що дає змогу висловити особистий стиль. Можна вибрати класичний чорний піджак для строгого образу або більш яскравий і нестандартний для повсякденних виходів.

Підкреслює фігуру

Піджак допомагає візуально скорегувати фігуру, особливо якщо він добре сидить. Він може підкреслити талію, додати пропорцій або зробити силует стрункішим і підтягнутим.

Акцент на впевненості

Піджак асоціюється з упевненістю і статусом, що робить його ключовим елементом у створенні модного і сучасного образу.