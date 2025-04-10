Модный секрет от украинских звезд: какой предмет гардероба делает любой образ безупречным?

Джамала

Украинская певица следит за модными трендами и часто демонстрирует стильные луки, которая каждая модница может взять себе на заметку. На днях она посетила мероприятие, для которого выбрала стильный "лук", состоящий из джинсов и пиджака.



Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для выхода в свет она выбрала пиджак пудрового оттенка в стиле оверсайз. Под него она надела белую футболку и широкие джинсы с высокой талией и надписями на штанинах.



Джамала показала, как носить пиджак (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Завершить стильный образ певица решила джинсовой кепкой и ботинками на массивной тракторной подошве.

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева, как и многие украинские звезды, имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.



Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

На этот раз она продемонстрировала стильный образ с серым пиджаком. Его она дополнила бордовым лонгсливом, короткой юбкой, полупрозрачными колготками и высокими сапогами. Жакет она дополнила ремнем, сделав таким образом акцент на талии.



Гвоздева показала, как стилизовать жакет (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Анна Ризатдинова

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова также на днях показала стильный образ с пиджаком. Она выбрала жакет трендового коричневого оттенка.

С пиджаком она составила образ, который можно взять каждой моднице на заметку. Ризатдинова надела белую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки. Лук она дополнила черным ремнем и кожаной сумкой.



Анна Ризатдинова показала образ с жакетом (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Почему пиджак делает любой образ модным

Элегантность

Жакет - это классический элемент, который добавляет в образ структуру, придавая ему элегантности. Даже самый простой наряд сразу становится более утонченным, если добавить пиджак.

Универсальность

Пиджак легко сочетать с разными стилями - от делового до повседневного. Он подходит как для офиса, так и для выходного дня. Благодаря этому пиджак всегда выглядит актуально и стильный.

Возможность играть с деталями

Современные модели пиджаков имеют различные фасоны, ткани и отделку, что позволяет выразить личный стиль. Можно выбрать классический черный пиджак для строгого образа или более яркий и нестандартный для повседневных выходов.

Подчеркивает фигуру

Пиджак помогает визуально скорректировать фигуру, особенно если он хорошо сидит. Он может подчеркнуть талию, добавить пропорций или сделать силуэт более стройным и подтянутым.

Акцент на уверенности

Пиджак ассоциируется с уверенностью и статусом, что делает его ключевым элементом в создании модного и современного образа.