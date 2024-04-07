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Модний салат "Ширазі": весняна страва для всіх, хто хоче чогось новенького

Простий салат з овочів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Все частіше в соцмережах можна побачити надзвичайно яскравий і красивий салат з оригінальною назвою "Шіразі". Його "фішка" у тому, що всі овочі нарізаються дрібним кубиком. Такий салат без м'яса стане окрасою вашого столу, а також чудово доповнить будь-яку страву.

Як готувати салат "Ширазі", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Its Vegansis.

Для приготування весняного салату вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 4 помідори (не надто стиглих, вони повинні бути трохи твердими)
  • 3 огірки
  • 1 червона цибулина
  • пучок свіжої м'яти
  • оливкова олія - для заправки
  • кілька крапель лимонного соку
  • сіль та перець - щедрі щіпки

Почнемо приготування. Цей "модний" салат готується просто. Наріжте дрібними кубиками помідори, цибулю та огірки. Намагайтеся, щоб шматочки були дійсно маленькими, але квадратними.

Зробіть заправку, змішавши оливкову олію з лимонним соком, перцем та сіллю. Листя м'яти скрутіть і дрібно наріжте. Потім додайте заправку та м'яту в салат.

Щоб страва була хрумкою, заправляйте її перед подачею на стіл. "Ширазі" можна їсти ложкою або виделкою, а також ви можете накладати його на хліб або лаваш.

Вітамінний салат чудово підійде до будь-яких страв, а також можна стати повноцінним частуванням, яке не "відкладеться" на боках у вигляді зайвих кілограмів.

 

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