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Модный салат "Ширази": весеннее блюдо для всех, кто хочет чего-то новенького

Простой салат из овощей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Все чаще в соцсетях можно увидеть невероятно яркий и красивый салат с оригинальным названием "Ширази". Его "фишка" в том, что все овощи нарезаются мелким кубиком. Такой салат без мяса станет украшением вашего стола, а также прекрасно дополнит любое блюдо.

Как готовить салат "Ширази", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Its Vegansis.

Для приготовления весеннего салата вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 4 помидора (не слишком спелых, они должны быть немного твердыми)
  • 3 огурца
  • 1 красная луковица
  • пучок свежей мяты
  • оливковое масло - для заправки
  • несколько капель лимонного сока
  • соль и перец - щедрые щепотки

Начнем приготовление. Этот "модный" салат готовится просто. Нарежьте мелкими кубиками помидоры, лук и огурцы. Старайтесь, чтобы кусочки были действительно маленькими, но квадратными.

Сделайте заправку, смешав оливковое масло с лимонным соком, перцем и солью. Листья мяты скрутите и мелко нашинкуйте. Затем добавляйте заправку и мяту в салат. 

Чтобы блюдо было хрустящим, заправляйте его прямо перед подачей на стол. "Ширази" можно есть ложкой или вилкой, а также вы можете накладывать его на хлеб или лаваш. 

Витаминный салат отлично подойдет к любым блюдам, а также можно стать полноценным перекусом, который не "отложится" на боках в виде лишних килограммов.

 

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