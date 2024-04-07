Модный салат "Ширази": весеннее блюдо для всех, кто хочет чего-то новенького

Все чаще в соцсетях можно увидеть невероятно яркий и красивый салат с оригинальным названием "Ширази". Его "фишка" в том, что все овощи нарезаются мелким кубиком. Такой салат без мяса станет украшением вашего стола, а также прекрасно дополнит любое блюдо.
Как готовить салат "Ширази", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Its Vegansis.
Для приготовления весеннего салата вам понадобятся такие ингредиенты:
Начнем приготовление. Этот "модный" салат готовится просто. Нарежьте мелкими кубиками помидоры, лук и огурцы. Старайтесь, чтобы кусочки были действительно маленькими, но квадратными.
Сделайте заправку, смешав оливковое масло с лимонным соком, перцем и солью. Листья мяты скрутите и мелко нашинкуйте. Затем добавляйте заправку и мяту в салат.
Чтобы блюдо было хрустящим, заправляйте его прямо перед подачей на стол. "Ширази" можно есть ложкой или вилкой, а также вы можете накладывать его на хлеб или лаваш.
Витаминный салат отлично подойдет к любым блюдам, а также можно стать полноценным перекусом, который не "отложится" на боках в виде лишних килограммов.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что блогерша приготовила полноценный ужин всего за 15 гривен и ошарашила сеть.
Кроме этого, недавно стало известно, как приготовить праздничный салат "минутка" всего из 5 продуктов.