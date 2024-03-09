Модний плащ-макінтош і китайські туфлі: розвіюємо міфи про стиль Тараса Шевченка

Традиційне вбрання було лише для світлин

Шевченко був стильною і модною людиною, а традиційне вбрання обирав лише для фотографій, щоб відповідати духу часу.

Тобто, його образ відповідав ідеям романтизму, який пропагував повернення до національної історії та культурної спадщини.

"У дитинстві Тарас справді одягався як селянин, бо він і був селянином. Потім, коли він навчався у Вільно та працював у малярській артелі Василя Ширяєва - ми точно не знаємо, як саме він одягався, але, найімовірніше, як простий майстровий", - розповів письменник і драматург Денис Замрій.

Тарас Шевченко з друзями (фото: facebook.com/colorizehistory)

А от коли він закінчив Академію образотворчого мистецтва, одразу опинився в колі дуже модних на той час людей, можна сказати, серед творчої еліти.

Крім того, він був класним художником, а тоді все українське, або як тоді казали "малоросійське", було у тренді. Тож грошей йому вистачало і одягався він відповідно.

Одягався поет згідно згідно з модою ХІХ сторіччя

Зі слів дослідника, досі немає конкретних відповідей щодо його улюбленого елементу гардеробу, втім відомо: з першого гонорару за картину Тарас Шевченко придбав собі дороге взуття.

"Одягався він, згідно з модою ХІХ сторіччя, - костюм з лацканами, прямі штани, обов’язково, краватка. Метелика він не носив. До речі, під час першого приїду до України з Петербурга він був ще без вусів", - розповів Замрій.

Тобто образ вусатого дядька похилого віку у вишиванці, каже він, - це образ Шевченка вже після заслання. До заслання це була життєрадісна молода людина.

Тарас Шевченко (фото: facebook.com/colorizehistory)

До речі, у своїх мемуарах художник Іван Сошенко зазначав, що Тарас почав дбати про свій зовнішній вигляд, зустрічаючись із світськими людьми та беручи участь у вечірках, навіть прагнучи до "comme il faut" (належним чином - ред.).

Відтоді Шевченко регулярно витрачав гроші на збереження свого денді-образу: він купував якісні костюми, включно з парусиновими, носив циліндр. Одного разу за гонорар він навіть купив єнотову шубу, а іншого разу - гумовий плащ-макінтош.

Дехто з сучасників вважав його навіть франтом. Поет носив і костюми, і фраки, одягав модні сорочки та краватки.

Більш того, схоже, що поет носив і золоті запонки. Посмертний опис речей Тараса Шевченка, що знаходилися в приміщенні Академії мистецтв, це лише підтверджує.

Цікавий факт: окрім всього іншого майна, там були навіть китайські туфлі.

Коли поет одягав український національний одяг, він висловлював своє невдоволення наявними обставинами, закликаючи до змін.

Шевченко активно сприяв поширенню української культури та прагнув зробити її привабливою для широкої аудиторії.