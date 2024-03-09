Модный плащ-макинтош и китайские туфли: развеиваем мифы о стиле Тараса Шевченко

Традиционный наряд был только для фото

Шевченко был стильным и модным человеком, а традиционный наряд выбирал только для фотографий, чтобы соответствовать духу времени.

То есть, его образ соответствовал идеям романтизма, который пропагандировал возвращение к национальной истории и культурному наследию.

"В детстве Тарас действительно одевался как крестьянин, потому что он и был крестьянином. Затем, когда он учился в Вильно и работал в малярной артели Василия Ширяева - мы точно не знаем, как именно он одевался, но, скорее всего, как простой мастеровой", - рассказал писатель и драматург Денис Замрий.

Тарас Шевченко с друзьями (фото: facebook.com/colorizehistory)

А вот когда он закончил Академию изобразительного искусства, сразу оказался в кругу очень модных в то время людей, можно сказать, среди творческой элиты.

Кроме того, он был классным художником, а тогда все украинское, или как тогда говорили "малороссийское", было в тренде. Поэтому денег ему хватало и одевался он соответственно.

Одевался поэт согласно моде XIX века

По словам исследователя, до сих пор нет конкретных ответов относительно его любимого элемента гардероба, впрочем известно: с первого гонорара за картину Тарас Шевченко приобрел себе дорогую обувь.

"Одевался он, согласно моде XIX века, - костюм с лацканами, прямые брюки, обязательно, галстук. Бабочку он не носил. Кстати, во время первого приезда в Украину из Петербурга он был еще без усов", - рассказал Замрий.

То есть образ усатого пожилого дяди в вышиванке, говорит он, - это образ Шевченко уже после ссылки. До ссылки это был жизнерадостный молодой человек.

Тарас Шевченко (фото: facebook.com/colorizehistory)

Кстати, в своих мемуарах художник Иван Сошенко отмечал, что Тарас начал заботиться о своем внешнем виде, встречаясь со светскими людьми и участвуя в вечеринках, даже стремясь к "comme il faut" (должным образом - ред.).

С тех пор Шевченко регулярно тратил деньги на сохранение своего денди-образа: он покупал качественные костюмы, включая парусиновые, носил цилиндр. Однажды за гонорар он даже купил енотовую шубу, а в другой раз - резиновый плащ-макинтош.

Некоторые современники считали его даже франтом. Поэт носил и костюмы, и фраки, надевал модные рубашки и галстуки.

Более того, похоже, что поэт носил и золотые запонки. Посмертное описание вещей Тараса Шевченко, находившихся в помещении Академии художеств, это лишь подтверждает.

Интересный факт: кроме всего прочего имущества, там были даже китайские туфли.

Когда поэт надевал украинскую национальную одежду, он выражал свое недовольство имеющимися обстоятельствами, призывая к переменам.

Шевченко активно способствовал распространению украинской культуры и стремился сделать ее привлекательной для широкой аудитории.