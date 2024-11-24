Модний гороскоп. Що не можна вдягати на Новий рік 2025 і чому

Наступний 2025 пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. Підібрати вбрання для святкування можна інтуїтивно або спираючись на астрологію. За знаком Зодіаку можна не тільки вибрати відповідні кольори, але й уникнути тих, які можуть принести невдачі та нещастя.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які кольори в новорічну ніч можуть зіграти з вами та вашим везінням злий жарт.
Що не варто носити: Уникайте занадто темних та важких кольорів, наприклад, чорного та коричневого. Вони можуть "стримувати" ваш заряд енергії та вогненний характер.
Рекомендації: Вибирайте яскраві та енергійні відтінки - червоний, помаранчевий, а також металеві акценти (золото та срібло).
Що не варто носити: Намагайтеся уникати яскравих та "кричущих" кольорів, наприклад, кислотних відтінків. Вони можуть дратувати вашу чуттєву натуру.
Рекомендації: Натуральні кольори землі - зелений, коричневий, бежевий та пастельні тони. Відмінно підійде одяг із натуральних матеріалів.
Що не варто носити: Уникайте монотонного і нудного вбрання, оскільки воно може обмежити вашу здатність до самовираження.
Рекомендації: Яскраві та різноманітні відтінки, такі як блакитний, жовтий чи фіолетовий, а також різні принти та комбінації кольорів.
Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Що не варто носити: Уникайте надто агресивних та яскравих кольорів, які можуть спричинити стрес.
Поради: Пастельні тони, сріблясті та перламутрові відтінки, а також вишукані матеріали, такі як шовк або атлас.
Що не варто носити: Лев не любить бути в тіні, тому уникайте занадто темних і похмурих відтінків, таких як темно-синій і чорний.
Рекомендації: Золотий, помаранчевий, червоний - все, що привертає увагу та підкреслює вашу харизму.
Що не варто носити: Уникайте надто яскравих та перевантажених деталей. Це може порушити ваш гармонійний стиль.
Рекомендації: Спокійні, нейтральні відтінки - сірий, бежевий, оливковий. Підійдуть елегантні та стримані тканини.
Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Що не варто носити: Уникайте агресивних кольорів, які можуть порушити баланс вашої особистості. Надмірно темні відтінки також можуть не підійти.
Рекомендації: Пастельні та гармонійні відтінки, такі як рожевий, світло-блакитний та світлий зелений.
Що не варто носити: Яскраві та легковажні кольори, такі як жовтий або яскравий рожевий, можуть "поглинути" вашу загадкову ауру.
Рекомендації: Глибокі та насичені кольори - чорний, бордовий, темно-синій та фіолетовий. Стильний, трохи зухвалий одяг.
Що не варто носити: Уникайте надто суворих і формальних нарядів, які обмежать вашу свободу та оптимізм.
Рекомендації: Яскраві та живі кольори, такі як фіолетовий, синій та червоний, а також зручні та невимушені стилі.
Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Що не варто носити: Надмірно легкі та повітряні тканини, а також екстравагантні вбрання.
Рекомендації: Традиційні та стримані відтінки, такі як темно-синій, сірий та чорний, у поєднанні з класичним стилем.
Що не варто носити: Уникайте нудних і звичайних нарядів, які не відповідають вашому унікальному стилю.
Рекомендації: Експериментуйте з незвичними кольорами, такими як металеві відтінки, синій та бірюзовий, а також одягом з оригінальними деталями.
Що не варто носити: Яскраві, агресивні кольори, які можуть порушити вашу чутливість та внутрішній баланс.
Рекомендації: Спокійні відтінки - бірюзовий, морський, лавандовий, а також м'які повітряні тканини, які створюють відчуття легкості та гармонії.
Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
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