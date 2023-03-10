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Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)

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П'ятниця 10 березня 2023 19:27
Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади) Які плаття будуть у моді у цьому сезоні (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Щонайменше три-чотири трендові сукні повинні бути у гардеробі кожної жінки. Стильний одяг нелегко вибрати, адже треба бути в курсі останніх тенденцій моди.

Про те, які плаття будуть у тренді в цьому сезоні, розповіла в Instagram персональна стилістка Олена Шевченко.

Сарафани із цупкої тканини

Сарафани у шкільному стилі із цупкої тканини бажано із глибоким V-образним або квадратним вирізом будуть на піку моди в цьому році.

Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)

Цьогоріч будуть модними сарафани у шкільному стилі (колаж: Styler)

Сукні із бахромою

Сукня з бахромою дуже красиво виглядає у русі, додає жіночності, а довжину і об'єм бахроми можна коригувати за власним бажанням.

Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)Плаття з бахромою на піку моди у цьому сезоні (колаж: Styler)

Шкіряні сукні

Шкіряні сукні будь-якого фасону, який ви можете собі уявити. Неважливо - міні чи максі. Важливий саме матеріал. Тому підбирайте фасон під свій тип фігури.

Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)У тренді шкіряні плаття будь-якої довжини (колаж: Styler)

Сукні із градієнтним принтом

Градієнтний принт - красивий ніжний тренд, який легко розбавить кольорами ваш гардероб. Такі плаття будуть дуже популярні у цьому сезоні.

Модницям на замітку: 4 трендові сукні, які розбавлять будь-який гардероб (фотоприклади)

Градієнтні плаття розбавлять будь-який гардероб (колаж: Styler)

Раніше ми розповідали про те, які спідниці будуть у тренді цієї весни та з чим їх носити.

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