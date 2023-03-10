Модницам на заметку: 4 трендовых платья, которые разбавят любой гардероб (фотопримеры)

По меньшей мере, три-четыре трендовых платья должны быть в гардеробе каждой женщины. Стильную одежду нелегко выбрать, ведь нужно быть в курсе последних тенденций моды.

О том, какие платья будут в тренде в этом сезоне, рассказала в Instagram персональная стилистка Елена Шевченко.

Сарафаны из плотной ткани

Сарафаны в школьном стиле из плотной ткани желательно с глубоким V-образным или квадратным вырезом будут на пике моде в этом году.

В этом году будут модными сарафаны в школьном стиле (коллаж: Styler)

Платья с бахромой

Платье с бахромой очень красиво смотрится в движении, прибавляет женственности, а длину и объем бахромы можно корректировать по собственному желанию.

Платье с бахромой на пике моды в этом сезоне (коллаж: Styler)

Кожаные платья

Кожаные платья любого фасона, который вы можете себе представить. Неважно - мини или макси. Важен именно материал. Потому подбирайте фасон под свой тип фигуры.

В тренде кожаные платья любой длины (коллаж: Styler)

Платья с градиентным принтом

Градиентный принт - красивый нежный тренд, который легко разбавит цветами ваш гардероб. Такие платья будут очень популярны в этом сезоне.

Градиентные платья разбавят любой гардероб (коллаж: Styler)