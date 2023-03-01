Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади
У 2023 році особливо модною буде спідниця-олівець. Хоч ця модель залишається у трендах вже багато років, втім вона досі має безліч фасонів, що здатні підкорити серця найвибагливіших модниць.
Вона чудово підкреслює фігуру та робить її більш витонченою. А головне - додає неперевершеної елегантності образу.
Ділимось фотоприкладами найкращих фасонів і розповідаємо з чим їх носити.
Висока талія
У 2023 році буде на піку своєї слави спідниця-олівець із високою талією. Ця модель вигідно підкреслює фігуру та візуально видовжує ноги.
Поєднувати її можна як із класичними блузами, так і з майками чи гольфами. У будь-якому варіанті отримаєте вишуканий образ.
Спідницю-олівець легко поєднувати із рештою одягу (скриншот)
Мінімалістичний стиль
Мінімальний дизайн вже давно є ознакою смаку. Адже зайві деталі відволікають. Цей варіант чудово підійде для ділового чи офісного образу. До нього варто також додати якийсь яскравий аксесуар і обов'язково взуття на високих підборах.
Спідниці-олівці без декору підійдуть для створення строгого образу (фото: freepik)
В’язані
Поки нема стабільного тепла, в'язана спідниця-олівець стане чудовим варіант для створення весняного образу. Найкраще вибирати моделі із великою в’язкою і доповнювати їх светрами ніжних кольорів.
В'язані спідниці-олівці є чудовим варіантом для весняного образу (скриншот)
Із глибоким розрізом
Особливої елегантності спідниці-олівцю додають глибокі розрізи. Цей модний фасон чудово підсилить пікантність образу і зробить його ще спокусливішим.
Спідниці-олівці із глибоким розрізом будуть у трендах цього сезону (скриншот)
Шкіряні
Шкіряний одяг досі в моді, тому й спідниці-олівці із цього матеріалу також будуть супер трендовими.
Їх фактично можна назвати універсальними, адже вони чудово підійдуть і для побачення, і для відвідування офісу. Актуальними будуть як яскраві кольори, так і чорні класичні моделі.
Шкіряні спідниці-олівці є універсальними для сезону 2023 (фото: freepik)
Раніше ми розповідали, які речі з минулого знову у трендах моди.
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