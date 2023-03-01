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Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади

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Середа 01 березня 2023 20:16
Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади Які спідниці будуть модними у цьому сезоні (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У 2023 році особливо модною буде спідниця-олівець. Хоч ця модель залишається у трендах вже багато років, втім вона досі має безліч фасонів, що здатні підкорити серця найвибагливіших модниць.

Вона чудово підкреслює фігуру та робить її більш витонченою. А головне - додає неперевершеної елегантності образу.

Ділимось фотоприкладами найкращих фасонів і розповідаємо з чим їх носити.

Висока талія

У 2023 році буде на піку своєї слави спідниця-олівець із високою талією. Ця модель вигідно підкреслює фігуру та візуально видовжує ноги.

Поєднувати її можна як із класичними блузами, так і з майками чи гольфами. У будь-якому варіанті отримаєте вишуканий образ.

Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприкладиСпідницю-олівець легко поєднувати із рештою одягу (скриншот)

Мінімалістичний стиль

Мінімальний дизайн вже давно є ознакою смаку. Адже зайві деталі відволікають. Цей варіант чудово підійде для ділового чи офісного образу. До нього варто також додати якийсь яскравий аксесуар і обов'язково взуття на високих підборах.

Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприкладиСпідниці-олівці без декору підійдуть для створення строгого образу (фото: freepik)

В’язані

Поки нема стабільного тепла, в'язана спідниця-олівець стане чудовим варіант для створення весняного образу. Найкраще вибирати моделі із великою в’язкою і доповнювати їх светрами ніжних кольорів.

Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприкладиВ'язані спідниці-олівці є чудовим варіантом для весняного образу (скриншот)

Із глибоким розрізом

Особливої елегантності спідниці-олівцю додають глибокі розрізи. Цей модний фасон чудово підсилить пікантність образу і зробить його ще спокусливішим.

Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади

Спідниці-олівці із глибоким розрізом будуть у трендах цього сезону (скриншот)

Шкіряні

Шкіряний одяг досі в моді, тому й спідниці-олівці із цього матеріалу також будуть супер трендовими.

Їх фактично можна назвати універсальними, адже вони чудово підійдуть і для побачення, і для відвідування офісу. Актуальними будуть як яскраві кольори, так і чорні класичні моделі.

Ось такі спідниці будуть на піку моди у цьому сезоні: яскраві фотоприклади

Шкіряні спідниці-олівці є універсальними для сезону 2023 (фото: freepik)

Раніше ми розповідали, які речі з минулого знову у трендах моди.

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