Модник-бородач с хвостиком: стало известно, как выглядел человек 8 тысяч лет назад (видео)

Криминалист реконструировал лицо мужчины, жившего 8 тысяч лет назад, по его черепу.

Останки группы древних людей каменного века были обнаружены еще в 2012-м в небольшом озере в Швеции, и только у одного из них сохранилась челюсть - именно это и позволило провести реконструкцию в 3D. Об этом передает The Sun.

Удивительный портрет человека каменного века создал художник-криминалист из Швеции Оскар Нильссон. Он использовал череп и его анатомическую и генетическую информацию для создания бюста.

Как оказалось после проведенной работы, мужчина каменного века был голубоглазым шатеном в возрасте за 50 лет с бледной кожей и с внушительной бородой.

Древний человек использовал в качестве одежды кожу дикого кабана.

Нильссон сделал компьютерную томографию черепа, а затем сделал копию, чтобы не повредить оригинал.

"Из того, как были обнаружены человеческие черепа и челюсти животных, видно, что они явно имели большое значение в их культурных и религиозных убеждениях", - заявил он журналу Live Science.

Мужчине "дали" короткие волосы с пучком сзади, как хвостик свиньи.

На голове заметили рану длиной 2,5 см - эта травма не стала причиной гибели, но демонстрировала признаки исцеления.

Реконструировано лицо мужчины, жившего 8 тысяч лет назад (Фото: livescience.com / Oscar Nilsson)

Шею мужчины украшал мел, имеющий сходство с тем, какой сегодня используют коренные народы.

"У нас нет оснований полагать, что эти люди были менее заинтересованы в своей внешности и выражать свою индивидуальность (меньше), чем мы сегодня", - отметил Нильссон, рассказывая о древнем моднике.

Видео: По черепу древнего человека реконструировали лицо мужчины, жившего 8 тысяч лет назад

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