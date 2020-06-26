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Археологи объявили о научной сенсации: под Львовом нашли древние "поля погребений"

STYLERНовости науки    26.06.2020 - 21:26
Археологи объявили о научной сенсации: под Львовом нашли древние "поля погребений"
Археологи обнаружили древний могильник под Львовом (коллаж РБК-Украина)

Ученые обнаружили могильник времен Черняховской культуры

Археологи обнаружили под Львовом древние захоронения, которые могут быть могильником древнеримского времени, так называемой Черняховской культуры. Территорию планируют исследовать тремя методами: георадаром, биолокатором и прибором для измерения электромагнитных полей.

26 июня на урочище Краткая Сторона начала работу совместная научная экспедиция Института археологии ЛНУ имени Ивана Франко и Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины. Об этом передали в Краеведческом музее города Буска в Facebook.

На могильники натолкнулись совершенно случайно. Недавно житель одного из пригородов Буска во время земляных работ на приусадебном участке на глубине более 1 метра в слое песка наткнулся на скопление человеческих костей, после чего прекратил работу и сообщил о находке местным краеведам.

"По предварительным предположениям, захоронение девочки в возрасте 10-12 лет датируется II-IV ст. нашей эры и может быть частью большого могильника сообщества, заселяли территорию города почти 2 тысячи лет назад (так называемые "поля погребений" Черняховской культуры)2, - рассказали в музее.

Также на захоронениях был найден сопутствующий инвентарь: стеклянное прясло с волнистыми узорами, железная фибула и пряжка.

Все материалы решили передать для дальнейшего изучения и идентификации специалистам из Института археологии Львовского университета.

На этом месте запланировали разведывательные исследования территории вероятного могильника.

По словам ученых, результаты исследования могут стать настоящим прорывом.

"Если там бы удалось найти могильники, то это было бы своего рода научной сенсацией, ведь на территории верховьев Западного Буга и верхнего Днестра уже на протяжении 100 лет пытаются найти могильники того времени" - рассказала директор Института археологии Львовского университета Наталия Стеблий. Об этом передает издание Galnet.

Также она отметила, что даже во многих научных монографиях пишут, что "обряд носителей Черняховской культуры верховьев Западного Буга и Днестра археологически неуловимый".

Раскопки на этой территории планируют провести в следующем году.

Археологи объявили о научной сенсации: под Львовом нашли древние &quot;поля погребений&quot;Археологи объявили о научной сенсации: под Львовом нашли древние &quot;поля погребений&quot;Археологи объявили о научной сенсации: под Львовом нашли древние &quot;поля погребений&quot;

Археологи обнаружили могильники Черняховской культуры под Львовом (Фото: facebook.com/buskmuseum)

Ранее мы писали о том, что в России музей показал сокровища, пропавшие из Лавры в Киеве - это 57 артефактов.

Также сообщалось, что недавно под Запорожьем археологи обнаружили останки древнего города.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины наукаЛьвовская областьархеология
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