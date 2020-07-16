Модник-бородань з хвостиком: стало відомо, як виглядав чоловік 8 тисяч років тому (відео)

Криміналіст реконструював обличчя чоловіка, який жив 8 тисяч років тому, по його черепу.

Останки групи древніх людей кам'яного століття були виявлені ще в 2012-му в невеликому озері у Швеції, і тільки в одного з них збереглася щелепа - саме це і дозволило провести реконструкцію в 3D. Про це передає The Sun.

Дивовижний портрет людини кам'яного століття створив художник-криміналіст зі Швеції Оскар Нільссон. Він використовував череп та його анатомічну і генетичну інформацію для створення бюста.

Як виявилося після проведеної роботи, чоловік кам'яного століття був блакитнооким шатеном у віці за 50 років з блідою шкірою та з величезною бородою.

Древня людина використовувала в якості одягу шкіру дикого кабана.

Нільссон зробив комп'ютерну томографію черепа, а потім зробив копію, щоб не пошкодити оригінал.

"З того, як були виявлені людські черепа і щелепи тварин, видно, що вони явно мали велике значення в їх культурних і релігійних переконаннях", - заявив він журналу Live Science.

Чоловікові "дали" короткі волосся з пучком ззаду, як хвостик свині.

На голові помітили рану довжиною 2,5 см - ця травма не стала причиною загибелі, але демонструвала ознаки зцілення.

Реконструйовано обличчя чоловіка, який жив 8 тисяч років тому (Фото: livescience.com / Oscar Nilsson)

Шию чоловіка прикрашала крейда, яка має схожість з такою, яку сьогодні використовують корінні народи.

"У нас немає підстав вважати, що ці люди були менш зацікавлені у своїй зовнішності та виражати свою індивідуальність (менше), ніж ми сьогодні", - зазначив Нільссон, розповідаючи про стародавнього модника.

Відео: По черепу древньої людини реконструювали обличчя чоловіка, який жив 8 тисяч років тому

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