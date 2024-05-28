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Модні тренди 2024: стиліст показала комбінезони, які здивують усіх (фото)

Стиліст показала модні комбінезони (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Комбінезон - це бездоганний елемент гардероба, що завжди актуальний та стильний. У 2024 році він став ще більш популярним завдяки своїй універсальності та можливості легко комбінуватися з іншими речами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Стильні варіанти комбінезонів

З настанням весни комбінезони повернули собі рейтинги популярності після деякого забуття і зʼявилися в колекціях багатьох дизайнерів.

За словами стиліста, в моді стали комбінезони в стилі сафарі, комбінезон робітника, кетсʼют чи з деніму.

У 2024 році популярні декілька стилів джинсових комбінезонів. Від класичних до більш експериментальних. Виберіть той стиль, який відповідає вашим уподобанням та особистому стилю. Чи це класичний джинсовий комбінезон зі стандартним кроєм, чи модель з вишивкою та декором - вибір за вами.

Виберіть між облягаючим або вільним кроєм, довгими або короткими штанинами, а також варіантами з декоративними поясами або без них. Обирайте той стиль, який найбільше підходить фігурі та особистому стилю.

Ось декілька ідей, з чим можна комбінувати комбінезон:

  • проста футболка чудово пасуватиме до комбінезона, створюючи легкий та невимушений образ для повсякденних виходів
  • додайте елегантності своєму образу, поєднавши комбінезон зі стильною сорочкою
  • в холодну погоду накиньте светр на джинсовий комбінезон, щоб створити затишний та стильний образ
  • завершіть свій образ зручними кедами або кросівками для спортивного та молодіжного вигляду
  • якщо ви хочете створити елегантний вечірній образ, додайте до комбінезона каблуки або туфлі

Модні комбінезони 2024 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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