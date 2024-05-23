6 простих способів оновити свій гардероб, нічого не купуючи

Перед початком кожного сезону хочеться щось нове та свіже у своєму гардеробі. Однак гаманець підказує, що зараз не до зайвих витрат. Не варто впадати у відчай, бо є кілька цікавих прийомів, які допоможуть оновити гардероб і при цьому вам не потрібно буде робити покупки.

Які хитрощі дозволять вам оновити гардероб до літнього сезону без покупок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Ukr.Media.

Яскраві акценти

До базових речей можна додати яскраві аксесуари й це зробить ваш образ більш виразним і незабутнім. Наприклад, яскраві туфлі, босоніжки, сумку, піджак, шарф чи хустку, ремінь, прикраси - все це у поєднанні зі звичайним вбранням буде мати зовсім інакший вигляд.

Нове життя старим речам

Не поспішайте викидати улюблені речі, які вам вже трохи приїлися. Додайте трохи фантазії та перетворіть їх на щось нове та оригінальне. Аплікація, вишивка, бісер, мереживо, акрилові фарби - все, що вам подобається. Другий варіант - перешити. Це не тільки збільшить життєвий цикл вашого одягу, але й подарує унікальний стиль.

Основа гардеробу

Вам необхідно мати базовий гардероб, який ви легко зможете комбінувати з різними аксесуарами та створювати різноманітні образи. Це суттєво економить час та гроші, бо базові речі довго залишаються актуальними.

Купуйте те, що можна носити зараз

Відкладіть ідею купівлі речей на "потім", особливо, якщо вони залежать від зміни вашої фігури. Краще витратити гроші на те, що ви можете носити зараз, щоб виглядати стильно та впевнено.

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Dress Crossing

Це новий тренд, який завоював серця модників по всьому світу. Він полягає у тому, щоб обмінюватися непотрібними, але якісними речами серед друзів чи спільноти. Так ви позбавитесь зайвого та отримаєте щось нове для себе. Цей спосіб не тільки допоможе оновити гардероб, а й провести час у компанії однодумців.

Аксесуари

Не забувайте про магію аксесуарів. Вони можуть змінити будь-яке вбрання. Шовкову хустку можна використати як ремінь чи пов'язати до сумки. Буси накрутити на руку замість браслету. До звичайного темного плаття додати яскраві прикраси - і весь образ зміниться.